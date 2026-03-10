Lada Iskra без кондиционера не находит покупателей

Российский авторынок демонстрирует любопытный сдвиг в предпочтениях покупателей бюджетных автомобилей, где даже незначительная экономия на базовом оснащении приводит к застою продаж. Ярким примером служит история с LADA Iskra, которая с ноября остаётся невостребованной в минимальной комплектации, в то время как более оснащённые версии находят владельцев без задержек. Ключевым фактором стала климатическая система: её отсутствие в базовых вариантах теперь воспринимается как серьёзный недостаток, снижающий ликвидность автомобиля. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© LADA

Дилеры отмечают, что разница в цене между базовой и средней комплектациями оказалась слишком незначительной, чтобы оправдать отказ от кондиционера и других элементов комфорта. Большинство клиентов готовы доплатить за более удобную эксплуатацию, воспринимая ежедневное использование автомобиля без климат-системы как неоправданный компромисс. Это привело к тому, что минимальные версии превращаются в долгоиграющие предложения на площадках, тогда как спрос смещается к вариантам с мультимедийными системами и базовыми ассистентами.

Ситуация с Iskra отражает общероссийскую тенденцию, где покупатели в бюджетном сегменте стали более требовательными к стандартному оснащению. Производителям, возможно, придётся пересматривать наполнение базовых комплектаций, чтобы избежать подобных застоев в продажах. Отсутствие кондиционера теперь оценивается не как экономия, а как явный минус, что меняет структуру спроса на рынке.