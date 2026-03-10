Назван срок полного перехода на локализованные такси

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах закона о локализации такси.

Вопрос от читателя «За рулем»:

– С 1 марта 2026 года сокращен перечень машин, допущенных для работы в такси. А как долго можно ездить на тех, что используются сейчас?

Сергей Зиновьев , «За рулем»:

Это зависит от нескольких факторов, в том числе – от формы собственности.

Так, самозанятые, использующие в такси личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, смогут вносить их в региональные реестры до 2033 года. При этом для каждого региона установят определенную квоту для нелокализованной техники – «мест» хватит не всем.

В любом случае, основная масса машин – это те, что уже внесены в реестры, – сможет работать в такси до истечения установленного срока регистрации. Чаще всего это 5 лет. Напомним, что большая доля регистраций пришлась на вторую половину 2023 года, когда вступил в силу федеральный закон о такси.

