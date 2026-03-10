Zeekr 009 выходит на японский рынок

Японский рынок электромобилей ожидает появление нового конкурента — китайского премиального бренда Zeekr, который планирует начать продажи с модели 009, представленной на Japan Mobility Show 2025. Этот семиместный минивэн длиной свыше 5 метров и шириной более 2 метров выделяется на фоне других крупных моделей благодаря аккумулятору ёмкостью 140 кВт·ч, обеспечивающему запас хода до 822 км, несмотря на массу около 2,9 тонн. Используя батарею CATL Qilin третьего поколения и два электромотора мощностью 450 кВт, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Zeekr

Продажи в Японии будет осуществлять компания FollowFly, ранее фокусировавшаяся на коммерческих электромобилях, но теперь расширяющая деятельность на пассажирский сегмент. Zeekr, основанный в 2021 году как премиальная платформа внутри Geely Holding, интегрировал разработки Lynk & Co. и позиционируется как конкурент Tesla и NIO. Бренд уже завоевал значительную долю рынка в Китае и некоторых азиатских странах, предлагая не только технологичные модели, но и комплексную зарядную инфраструктуру.

Выход модели 009 на японский рынок рассматривается как имиджевый шаг, демонстрирующий зрелость технологий бренда. Этот запуск может стать важным индикатором изменений в отрасли, учитывая растущий спрос на большие электромобили и усиление конкуренции со стороны китайских производителей. Таким образом, Zeekr стремится укрепить свои позиции в стратегически важном регионе, предлагая продукт, сочетающий вместительность, высокую производительность и передовые решения в области энергоэффективности.