Новая резина Nokian умеет прятать «когти» в теплую погоду

Финский шинный концерн Nokian представил интересную разработку – зимнюю шину Hakkapeliitta 01 с саморегулирующимися шипами, которые выдвигаются только на морозе. Эта технология, над которой инженеры бились более десяти лет, позволяет покрышкам самостоятельно, словно живой организм, подстраиваться под погоду.

© За рулем

В основе инновации лежит специальный адаптивный слой резины, который работает как умная пружина. Когда температура падает ниже нуля, этот слой затвердевает и выталкивает шипы наружу, обеспечивая максимальное сцепление на льду.

Как только наступает оттепель, состав размягчается, и металлические «когти» полностью утапливаются обратно в протектор. По сравнению с предыдущей моделью (Hakkapeliitta 10) новинка показывает впечатляющие результаты: инженерам удалось снизить разрушающее воздействие на дорожное полотно на 30% и сделать покрышки на децибел тише. При этом характеристики сцепления только выросли – на льду шины ведут себя на 10% увереннее, а на мокрой дороге – на 5% лучше.

В Nokian обещают, что новинка будет доступна этой осенью в Европе в большом ассортименте размеров – от компактных 14 дюймов до внушительных 22-х, так что подобрать «саморегулирующиеся» шины смогут владельцы как обычных легковушек, так и мощных внедорожников.