Лучшим женским автомобилем 2026 года выбрали Nissan

Женское жюри выбрало лучший автомобиль 2026 года. В преддверии Международного женского дня были подведены итоги премии Women's Worldwide Car of the Year. Абсолютным победителем 2026 года признано новое поколение электрокара Nissan Leaf, ещё нескольким моделям достались призы в других категориях. В жюри конкурса входят 86 женщин-журналистов из 55 стран мира.

© Motor.ru

Со сменой поколений электрокар получил принципиально иной дизайн и перебрался на платформу AmpR Medium. Ему достались несколько силовых установок (с батареями разной ёмкости), самозатемняющаяся панорамная крыша, продвинутая мультимедиа и фирменный полуавтопилот ProPILOT.

С батареей ёмкостью 52,9 кВт⋅ч мощность единственного электромотора составляет 174 л.с. и 345 Нм. Но если выбрать аккумулятор на 75,1 кВт⋅ч , то цифры будут другими: 214 л.с. и 355 Нм. Обе батареи оснащены жидкостным охлаждением, а обещанный запас хода составляет 600 км по циклу WLTP.

Лушим компактным кроссовером жюри признало лучшим Skoda Elroq, лучшей полноразмерной моделью – Mercedes-Benz CLA, а лучшим большим кроссовером – Hyundai Ioniq 9. Титул внедорожника года оказался присуждён Toyota 4Runner, а топовым спорткаром назван Lamborghini Temerario.

Ранее россиянам назвали самые дорогие автомобили на рынке РФ.