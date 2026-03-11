Leapmotor готовит прорыв в автономном вождении к 2026 году, обещая удивить рынок
Китайский производитель электромобилей Leapmotor готовится к технологическому прорыву в 2026 году, когда его системы автономного вождения и искусственного интеллекта должны достичь нового уровня. Основатель компании Джу Цзянмин подчеркнул, что после трудного старта с ограниченными инвестициями и фокусом на выживание, фирма теперь входит в число технологических лидеров и планирует полностью раскрыть свой потенциор. Планы на текущий год включают продажу миллиона автомобилей, выпуск четырёх новых моделей и рост реализации предыдущих поколений, что следует за результатом 2025 года, когда было поставлено 590 тысяч машин, превысив прогнозы. Об этом сообщает издание speedme.ru.
По мнению Джу Цзянмина, эволюция электромобилей только начинается, и будущее лежит в создании новых форм-факторов, пользовательских сценариев, переходе к сервисной логике и интеграции цифровой экосистемы. Он отмечает, что текущее развитие остаётся в рамках традиционного автомобиля, где смена силовой установки и добавление ассистентов не меняют сути продукта. Ключевым направлением станет разработка новых способов использования автомобиля, от расширенных функций кабины до взаимодействия с городской инфраструктурой.
Конкретные детали этих инноваций пока не раскрываются, но основатель обещает, что во втором полугодии появятся решения, которые удивят рынок как в техническом, так и в продуктовом плане. На декабрьской презентации десятилетнего плана Leapmotor подтвердил долгосрочную цель — к следующему десятилетию достичь объёма в 4 миллиона машин в год и стать уважаемой глобальной компанией в области интеллектуальных электромобилей. Этот амбициозный путь отражает уверенность в способности преодолеть прошлые ограничения и выйти на новый этап роста.