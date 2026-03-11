Leapmotor готовит прорыв в автономном вождении

Китайский производитель электромобилей Leapmotor готовится к технологическому прорыву в 2026 году, когда его системы автономного вождения и искусственного интеллекта должны достичь нового уровня. Основатель компании Джу Цзянмин подчеркнул, что после трудного старта с ограниченными инвестициями и фокусом на выживание, фирма теперь входит в число технологических лидеров и планирует полностью раскрыть свой потенциор. Планы на текущий год включают продажу миллиона автомобилей, выпуск четырёх новых моделей и рост реализации предыдущих поколений, что следует за результатом 2025 года, когда было поставлено 590 тысяч машин, превысив прогнозы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

По мнению Джу Цзянмина, эволюция электромобилей только начинается, и будущее лежит в создании новых форм-факторов, пользовательских сценариев, переходе к сервисной логике и интеграции цифровой экосистемы. Он отмечает, что текущее развитие остаётся в рамках традиционного автомобиля, где смена силовой установки и добавление ассистентов не меняют сути продукта. Ключевым направлением станет разработка новых способов использования автомобиля, от расширенных функций кабины до взаимодействия с городской инфраструктурой.

Конкретные детали этих инноваций пока не раскрываются, но основатель обещает, что во втором полугодии появятся решения, которые удивят рынок как в техническом, так и в продуктовом плане. На декабрьской презентации десятилетнего плана Leapmotor подтвердил долгосрочную цель — к следующему десятилетию достичь объёма в 4 миллиона машин в год и стать уважаемой глобальной компанией в области интеллектуальных электромобилей. Этот амбициозный путь отражает уверенность в способности преодолеть прошлые ограничения и выйти на новый этап роста.