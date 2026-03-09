Автомобили Belgee станут качественнее после модернизации завода

На момент запуска завода «Белджи» под Минском предприятие располагало 34 роботизированными комплексами. С 2018 года по сегодняшний день количество роботов удалось увеличить вдвое — до 70 штук. А теперь производственную площадку ждёт новый этап модернизации.

© Motor.ru

В 2026 году завод Belgee планирует удвоить число роботов, сообщил телеканалу ОНТ генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. С повышением степени автоматизации должно вырасти качество выпускаемых машин.

Кроме того, компания наладит штамповку кузовов. В данный момент институтом Белпромпроект ведутся работы по проектированию дополнительного расширения цеха сварки и организации производства цеха штамповки.

Напомним, что сейчас Belgee занимается производством трёх моделей по методу полного цикла: компактного кроссовера X50 (Geely Coolray), среднеразмерного вседорожника X70 (Geely Atlas Pro) и седана S50 (Geely Emgrand).

В продаже появились новые Kia дешевле 2 млн рублей

Российские автосалоны не смогут торговать автомобилями из Германии

Nissan Qashqai может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ

На российском сайте белорусской марки Belgee появилось предложение оставить заявку на новый кроссовер под названием X50+. Потенциальным покупателям предлагается выбрать дилерский центр, а также оставить свои контактные данные.