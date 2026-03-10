Флагманский гибрид GAC S9 появится в России летом

Охотник на Lixiang: флагманский гибрид GAC S9 выходит на рынок РФ.

© runews24.ru

Китайский автопром продолжает атаку на премиальный сегмент: этим летом в России стартуют продажи флагманского гибридного кроссовера GAC S9. Новинка длиной более пяти метров составит прямую конкуренцию популярным моделям Li Auto – L7 и L8, которые уже успели завоевать аудиторию среди российских покупателей, несмотря на разочарования некоторых владельцев.

Интересно, что для России выбрана необычная комплектация: в отличие от Китая, где S9 предлагается с тремя рядами сидений, у нас машина будет исключительно пятиместной. При габаритах 5060 мм в длину это дает поистине королевский простор для задних пассажиров – второй ряд здесь действительно статусный. В оснащении заявлены капитанские кресла с вентиляцией, массажем и оттоманками, а также выдвижной 17,3-дюймовый монитор в потолке.

Техническая начинка – результат альянса GAC, Huawei и CATL. Гибридная система суммарной мощностью 500 л.с. позволяет проехать до 252 км на чистом электричестве (лучший показатель в классе) и до 1200 км в смешанном цикле. Батарея емкостью 44,5 кВт·ч заряжается от 1,5-литрового турбомотора, который работает преимущественно как генератор. Лидар на крыше отвечает за передовой автопилот – комплекс помощи водителю здесь от Huawei.

Цена пока не объявлена, но эксперты ориентируются на 6,5-7 млн рублей – чуть ниже прямого конкурента Exlantix ET. Расширенная пятилетняя гарантия должна добавить уверенности покупателям, которые присматриваются к новому китайскому премиуму.

Напомним, что Gislaved бросил вызов китайцам в сегменте огромных колес для SUV. Пятничной подработке конец: новый закон вышвыривает с рынка 90% таксистов в малых городах.