В России отмечен всплеск спроса на тяжелую коммерческую технику

Аналитик Целиков отметил скачок регистраций новых грузовиков. В России после долгого периода снижения продаж отмечен всплеск спроса на тяжёлую коммерческую технику. Так, по итогам первой недели марта было зарегистрировано 1335 большегрузов, что сразу на 51% больше, чем неделей ранее.

Рост числа регистраций показали марки КамАЗ, «Валдай» и Dongfeng, а вот бренды Sitrak и Shacman отметились падением количества отгрузок.

Как предполагает аналитик Сергей Целиков, в начале марта КамАЗ, «Валдай» и Dongfeng отгрузили крупные партии техники корпоративным клиентам.

Сегмент легких коммерческих автомобилей за неделю вырос на 30% (до 1343 единиц). В плюс вышли отечественные бренды ГАЗ, Lada и УАЗ.

Продажи легковых автомобилей составили 22,8 штук - на 8,5% больше, чем неделей ранее. Весенним ростом отметились Lada, Haval, Belgee и Changan.

Между тем, в США представили новый капотный грузовик Mack Keystone. Новинка оснащена совершенно новой кабиной из оцинкованной стали, которая значительно больше своей предшественницы.