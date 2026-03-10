На заводе Belgee планируют удвоить число роботов

Роботы вместо людей: Belgee готовит крупнейшую модернизацию завода.

Белорусский автозавод Belgee объявил о планах по двукратному увеличению числа роботизированных комплексов в 2026 году. На данный момент предприятие в Минской области оснащено 70 промышленными роботами – вдвое больше, чем при запуске в 2018-м.

Теперь производственную площадку ждет новый этап автоматизации, который, по словам гендиректора Геннадия Свидерского, должен поднять качество выпускаемых машин на принципиально иной уровень.

Модернизация не ограничится роботами. Завод готовится к запуску собственного цеха штамповки кузовных панелей – сейчас все детали поставляются из Китая. Институт Белпромпроект уже проектирует расширение цеха сварки и организацию штамповочного производства. Это часть стратегии по углублению локализации, о которой Свидерский говорил еще в начале года: завод нацелен на выпуск компонентов там же, где собирают машины.

Судя по тендерной документации, вторую очередь строительства оценивают примерно в 90 млн рублей (белорусских). Площадь новых объектов превысит 30 тысяч кв. м, а завершить работы планируют в течение 18 месяцев. Параллельно на заводе уже осваивают выпуск обновленного кроссовера X50+ с четырехцилиндровым мотором, который сменит трехцилиндровый агрегат. В 2025-м предприятие вышло на мощность 120 тысяч машин в год и перешагнуло рубеж в 150 тысяч выпущенных автомобилей.

