На заводах группы КамАЗ вводят новую спецодежду. Основным цветом новой корпоративной одежды стал сапфирово-синий — он темнее, а потому практичнее привычного василькового. Кроме того, в отделке рабочих костюмов будут использованы вставки горчичного оттенка. До этого, как стало известно журналу Motor, в подразделениях грузового автогиганта дизайн спецодежды менялся больше 15 лет тому назад.

Куртки и брюки для руководителей, специалистов и служащих, а также рабочих сборочного производства будут отшиваться из ткани серого цвета, которую поставит ткацкая фабрика из города Иваново. Сам материал — дышащий, но прочный: 80% хлопка и 20% полиэфира.

Также отмечается, что новый покрой костюмов более удобен, а в модель добавлены дополнительные карманы и сигнальные полосы. К началу следующего года комплекты обновлённой спецодежды должны получить все без исключения сотрудники компании.

Ранее КамАЗ отметил 50-летие выпуска первого автомобиля. Первый серийный грузовик, бортовой КамАЗ-5320, сошёл с конвейера нового советского автогиганта в городе Набережные Челны 16 февраля 1976 года.

За прошедшие годы эти грузовики максимально широко распространились на постсоветском пространстве. Название «КамАЗ» стало нарицательным. О создании первых КамАЗов — в материале журнала Motor.