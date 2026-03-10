Концерн GAC представил на рынке Китая флагманский седан Hyptec A800

Концерн GAC представил на рынке Китая флагманский гибридный седан Hyptec A800.

На китайский рынок вышел новый флагманский седан Hyptec A 800 от концерна GAC . Его позиционирование строится на мощной гибридной установке и продвинутых технологиях при цене, сопоставимой с конкурентами вроде Toyota Camry.

Базовая модификация оценивается в 189 800 юаней, что примерно равно 2,13 млн рублей, а за топовый вариант просят 299 800 юаней, или 3,35 млн рублей. Для сравнения, максимально оснащённая Camry в Китае стоит около 260 тысяч юаней, но по многим параметрам, как утверждается, заметно отстаёт от новинки.

Под капотом у A 800 – только гибридная силовая установка, электрической версии не планируется. В основе лежит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. Самая простая комплектация оснащается одним электромотором, который выдаёт 272 лошадиные силы и позволяет проехать на одной электротяге до 178 километров. Апогеем же становится версия с двумя электромоторами: их совокупная мощность достигает 598 «лошадей», автомобиль получает полный привод, хотя запас хода на батарее немного сокращается – до 163 км.

В салоне доминирует фирменная мультимедийная система от Huawei последнего поколения. Внешний свет обеспечивают матричные фары. Но главный технологический козырь – это передовая система автономного вождения Huawei Qiankun . В самых дорогих комплектациях её работа обеспечивается данными сразу с трёх лидаров, что должно значительно повышать точность и надёжность. Не забыли инженеры и о комфорте: автомобиль получил двухкамерную пневматическую подвеску и обширный список опций для удобства водителя и пассажиров.

Поскольку суббренд Hyptec уже начал процесс сертификации своих кроссоверов для российского рынка, аналитики допускают, что со временем здесь может появиться и этот седан. Правда, его конечная цена для наших покупателей, с учётом всех логистических и таможенных издержек, будет уже совсем иной, нежели в Китае.