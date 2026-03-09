В Белоруссии стартовали продажи автомобилей новой марки «Цинлин»

Длина модели составляет 5382 мм, ширина — 1877 мм, высота — 1840 мм, а размер колёсной базы — 3096 мм. В движение машину приводит трёхлитровый 150-сильный турбодизель (375 Н·м), с которым состыкован классический 8-диапазонный «автомат». Привод — жёстко подключаемый полный.

© Motor.ru

Qingling Motors — это китайско-японский автопроизводитель, 20% акций которого принадлежат компании Isuzu, поэтому базой пикапу Qingling Taga H послужил предоставленный совладельцем Isuzu D-Max.

В топовом исполнении автомобиль стоит около $ 55 тыс. (4,3 млн рублей). В этом случае покупатель получит машину со стандартным грузовым отсеком (1485×1540×480 мм).

В длиннобазной версии, которую также планирует предлагать дилер, размер багажника составляет 1800×1540×480 мм. Кроме того, для заказа доступна механическая коробка передач.

Главным конкурентом «Цинлина» на белорусском рынке выступит китайский JAC T9, который располагает схожими габаритами и автоматической трансмиссией.

Между тем, в Белоруссии новый Lixiang теперь можно купить за 4 млн рублей, так как локальный дистрибьютор китайского производителя гибридов и электрокаров объявил распродажу автомобилей.