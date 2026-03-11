Классический Ford Mustang 1965 получил мотор Tesla на 600 сил

Компания Revolt Systems из Калифорнии осуществила впечатляющую электрическую конверсию, превратив Ford Mustang 1965 года в мощный трековый автомобиль с силовой установкой от Tesla. Этот проект, изначально задуманный как демонстрационный и тестовый, сохранил винтажный внешний вид, но получил радикально новые характеристики благодаря установке модифицированного двигателя Large Drive Unit от Tesla Model S. Батарея размещена под полом и в багажнике, обеспечивая почти идеальную развесовку 50:50, что было недостижимо в оригинале, хотя для этого потребовалась серьёзная переделка конструкции. Мощность достигает 600 лошадиных сил, а для улучшения трековых показателей добавлен редуктор Torque Trends 1.9:1, удваивающий крутящий момент, при этом автомобиль оснащён регулируемыми стойками QA1 и усиленной тормозной системой Baer с рекуперацией. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Revolt

Однако у проекта есть и недостатки, такие как падение напряжения до 100 вольт при частичном разряде батареи под высокой нагрузкой, что снижает пиковую мощность. Revolt Systems уже работает над собственной батарейной системой, способной поддерживать стабильное напряжение даже при агрессивной езде. Электрический Mustang был представлен на выставке SEMA ещё в 2021 году, и с тех пор его активно дорабатывают, включая испытания новых схем охлаждения и силовых компонентов.

Краткая установка секвентальной коробки 6XD оказалась слишком жёсткой для штатных полуосей Tesla, поэтому её демонтировали. Этот проект наглядно показывает, как технологии электромобилей могут кардинально изменить потенциал классических автомобилей, превращая их в современные высокотехнологичные платформы без потери визуальной аутентичности.