Nissan представил всю линейку e-Power в Бангкоке и анонсировал новую модель
На автосалоне в Бангкоке Nissan представил всю линейку своих гибридных моделей e-Power, а также анонсировал скорую премьеру новой машины с этой технологией. Выставка, которая продлится с 5 марта по 5 апреля, стала площадкой для демонстрации стратегии бренда, ориентированной на регионы с постепенно развивающейся инфраструктурой зарядки и растущим спросом на экономичные решения. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Особое внимание привлекла загадочная новинка, детали которой пока не раскрываются, что создаёт интригу перед официальным дебютом. На стенде также показали лимитированную версию Serena e-Power в исполнении Beige Cashmere Gold с чёрной крышей, использующую архитектуру e-Power, где бензиновый мотор работает как генератор для электродвигателя, обеспечивая плавность хода без внешней зарядки. X-Trail e-Power демонстрирует развитие системы e-4orce — электрического полного привода с двумя моторами, распределяющего тягу в реальном времени для лучшей устойчивости на разных покрытиях, что важно для местных дорог.
В экспозицию вошли и традиционные модели: компактный седан Almera с 1,0-литровым турбомотором и пикап Navara с 2,3-литровым дизелем twin-turbo мощностью 190 л.с., подчёркивая, что бренд сочетает продвижение e-Power с сильными позициями в сегментах пикапов и седанов. Этот показ отражает стратегию Nissan по укреплению гибридных технологий на ключевых рынках Юго-Восточной Азии, где новая модель может стать важным дополнением к линейке, а интрига вокруг премьеры усиливает интерес публики.