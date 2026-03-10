Nissan представил всю линейку e-Power в Бангкоке

На автосалоне в Бангкоке Nissan представил всю линейку своих гибридных моделей e-Power, а также анонсировал скорую премьеру новой машины с этой технологией. Выставка, которая продлится с 5 марта по 5 апреля, стала площадкой для демонстрации стратегии бренда, ориентированной на регионы с постепенно развивающейся инфраструктурой зарядки и растущим спросом на экономичные решения. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Nissan

Особое внимание привлекла загадочная новинка, детали которой пока не раскрываются, что создаёт интригу перед официальным дебютом. На стенде также показали лимитированную версию Serena e-Power в исполнении Beige Cashmere Gold с чёрной крышей, использующую архитектуру e-Power, где бензиновый мотор работает как генератор для электродвигателя, обеспечивая плавность хода без внешней зарядки. X-Trail e-Power демонстрирует развитие системы e-4orce — электрического полного привода с двумя моторами, распределяющего тягу в реальном времени для лучшей устойчивости на разных покрытиях, что важно для местных дорог.

В экспозицию вошли и традиционные модели: компактный седан Almera с 1,0-литровым турбомотором и пикап Navara с 2,3-литровым дизелем twin-turbo мощностью 190 л.с., подчёркивая, что бренд сочетает продвижение e-Power с сильными позициями в сегментах пикапов и седанов. Этот показ отражает стратегию Nissan по укреплению гибридных технологий на ключевых рынках Юго-Восточной Азии, где новая модель может стать важным дополнением к линейке, а интрига вокруг премьеры усиливает интерес публики.