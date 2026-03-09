Петербуржец через суд вернул почти всю стоимость купленного автомобиля

Житель Санкт-Петербурга взыскал с автодилера 1,25 миллиона рублей за навязанные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина приобрел подержанный Land Rover Discovery 4 за 1,85 миллиона рублей в одном из салонов города. Ради снижения цены ему включили в стоимость два пакета услуг на 390 тысяч рублей каждый. Спустя время автомобиль сломался, его владелец пошел в суд и компенсировал 1,25 миллиона рублей стоимости своего авто.

По словам журналистов, проблемы Land Rover 2010 года выпуска обнаружили на диагностике. Владелец машины потребовал дилера вернуть деньги, но получил отказ и поэтому пошел в суд. Экспертиза показала, что для подобного автомобиля эти поломки можно считать обычным износом. Однако суд заинтересовался навязанными услугами и взыскал с салона 1,8 миллиона рублей штрафа. Из этой суммы петербуржец получил 1,25 миллиона рублей, то есть почти компенсировал стоимость покупки.

Ранее стало известно, что в Волгограде 27-летний автослесарь угнал машину клиентки и пытался скрыться на ней от полицейских. В ходе погони он заехал во дворы и протаранил семь машин.