Прошла премьера салона будущего лифтбэка Mercedes-AMG GT. Подразделение Mercedes-AMG готовит прямого конкурента Porsche Taycan — это будет чистый электрокар, у которого отдача трёхмоторной системы полного привода превысит 1 МВт (1360 л.с.). Чтобы подогреть интерес публики, придворное ателье опубликовало снимки интерьера грядущей модели: на рынок новинка должна выйти под именем Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Главной доминантой передней панели станет единый блок, в котором скомпонованы виртуальные приборы (10,25 дюйма), тачскрин медиасистемы (14 дюймов), а также развлекательный экран (14 дюймов), которым будет пользоваться передний пассажир.

В качестве акцентов авторы салона применили неприкрытый углепластик, эффектную интерьерную подсветку и стильные дефлекторы вентиляции. Особая гордость — двухсекционная электрохромная панорамная крыша, где можно регулировать прозрачность каждой секции.

Под ступицами рулевого колеса установлены вращающиеся рукоятки: в них встроены небольшие дисплеи, где отображаются выбранные водителем ездовые настройки. Сам руль имеет стандартную форму, хотя многие ожидали, что компания применит штурвал.

