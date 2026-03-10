В Австралии анонсирован выход нового MG4 EV Urban

На австралийский рынок скоро выйдет обновлённая версия компактного электромобиля MG4 EV Urban, который позиционируется как доступный и практичный вариант для повседневного использования. Модель, уже представленная в Великобритании, предлагает расширенное салонное пространство и современные технологии, облегчающие ежедневные поездки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© MG4

Электрическая платформа включает два варианта батарей: стандартную на 43 кВт·ч и увеличенную на 54 кВт·ч, причём зарядка постоянным током до 80% занимает около 30 минут. В Китае доступна полу-твердотельная батарея, демонстрируя технологические возможности модели. Новое поколение перешло на передний привод, в отличие от заднеприводного первого поколения, которое продолжает продаваться.

Вместительность салона выделяется как ключевое преимущество: при сложенных задних сиденьях полезный объём превышает 1300 литров, что привлекает семейных покупателей. Оснащение включает современный цифровой интерфейс и расширенные системы безопасности, разработанные для достижения 5-звёздочного рейтинга. Модель ориентирована на тех, кто ищет доступное решение, позволяющее избежать зависимости от цен на топливо.

MG Motor Australia сохранит 10-летнюю гарантию при обслуживании у дилеров, повышая привлекательность для долгосрочного владения. Официальные цены будут объявлены позже, но исходя из британской стоимости от 23 495 фунтов, ожидается конкурентоспособное предложение в сегменте доступных электромобилей.