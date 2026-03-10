В США выставили на продажу Ford Mustang с турбиной от истребителя

На аукционе Bring a Trailer выставлен уникальный экземпляр для любителей безумных скоростей и технических экспериментов — Ford Mustang 1967 года выпуска, оснащенный самым настоящим турбореактивным двигателем Westinghouse J34. Этот силовой агрегат в прошлой жизни стоял на палубном истребителе McDonnell F2H Banshee, состоявшем на вооружении ВМС США. Автор проекта, энтузиаст по имени Тед Тришле, фактически «натянул» кузов культового пони-кара на самолетную турбину, создав дрэг-рейсер с именем Krispy Kritter.

© runews24.ru

Техническая начинка аппарата соответствует его амбициям: передний мост позаимствован у Plymouth 1939 года, тормозные механизмы — барабанные от Buick 1958-го, однако главными замедлителями служат тормозные парашюты. Задняя подвеска осталась рессорной с амортизаторами, что выглядит несколько архаично на фоне заявленной максимальной скорости, которая, по некоторым данным, превышает 500 километров в час. Турбина занимает практически все внутреннее пространство, оставляя водителю лишь узкий отсек с одной стороны, а с другой размещен топливный бак.

Приборная панель машины не имеет ничего общего со стандартным Mustang: тахометр размечен до значений, которые и не снились 390-кубовому V8, а также присутствует датчик температуры выхлопа. В документации, прилагающейся к лоту, будущего владельца поджидают пугающие предупреждения. В разделе с красноречивым названием "No, No's" сказано, что резкое сбрасывание газа готовит автомобилю и райдеру судьбу "одного облачка дыма" из-за перегрева, а при запуске на малых оборотах пламя может не погаснуть и сжечь машину вместе с водителем.

На момент публикации ставка за необычный лот достигла 15 тысяч долларов, однако аукцион еще продолжается. Важное преимущество для покупателя — наличие в комплекте трейлера для перевозки, так как своим ходом передвигаться по дорогам общего пользования этот монстр вряд ли сможет. Состояние двигателя вызывает вопросы: неизвестно, когда его запускали в последний раз, и есть ли у кого-либо, кроме энтузиастов уровня NASA, достаточная квалификация, чтобы вернуть Krispy Kritter к жизни.

