Ford Bronco 2026 года снова стали оснащать бесключевым доступом

В 2026 году Ford Bronco снова получил бесключевой доступ как заводскую опцию, после его временного отсутствия. За эту функцию, доступную исключительно для четырёхдверных версий на американском рынке, придётся доплатить 195 долларов, что, судя по отзывам, готовы сделать многие покупатели. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford

Помимо этого, в обновлённой линейке представлен пакет Badlands Wildtrak, который фактически воссоздаёт старую комплектацию Wildtrak. Он включает набор Sasquatch, пакет Black Appearance, систему подвески HOSS 3.0, двигатель с двойным турбонаддувом 2,7-литровый V6 EcoBoost и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач в стандартной комплектации.

Эти изменения подчёркивают стремление Ford удовлетворить спрос на более удобные и мощные варианты, сохраняя при этом узнаваемые черты модели. Возвращение бесключевого доступа, в частности, демонстрирует внимание к потребительским предпочтениям, что может усилить привлекательность Bronco в конкурентной среде.