Начались продажи ультрадоступной версии Geely Monjaro

Секрет бюджетного Monjaro: в Китае нашли две версии вместо одной.

Пока российские СМИ обсуждают появление Geely Monjaro за 1,4 млн рублей, выяснились неожиданные подробности. На самом деле под именем Changfeng Edition скрываются две разные комплектации – Yueshan и Qingyun. И вторая сохранила почти все опции, которые поспешили похоронить.

Версия Qingyun стоит дороже – около 1,5 млн рублей в пересчете с юаней. Но за эти деньги покупатель получает проекционный дисплей, массаж передних кресел и адаптивный круиз-контроль второго уровня. То есть тот самый «автопилот», без которого, как писали ранее, осталась базовая версия. Медиасистема на Snapdragon 8155 с оболочкой Flyme Auto и поддержкой ИИ Deepseek установлена на обеих модификациях.

Младшая версия Yueshan действительно упрощена до предела: никакого массажа, никакого круиз-контроля, только «голый» передний привод и 218 лошадей под капотом. Зато трехэкранная приборная панель и матричные фары остались даже у нее.

Таким образом, Geely просто расширила воронку выбора: хочешь сэкономить – бери Yueshan, нужны технологии – доплачивай за Qingyun. Обе версии уже доступны для заказа в дилерских центрах Китая с кредитными программами до семи лет и трейд-ин скидками.

