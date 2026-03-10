Инженеры Jeep предложили инновационное решение для передней лебедки

Инженеры Jeep предложили инновационное решение для передней лебёдки в электрических внедорожниках, переместив её внутрь фрунка вместо традиционного крепления на бампере. Эта конструкция, описанная в патентной заявке США, использует свободное пространство под капотом EV, улучшая балансировку и защиту механизма от повреждений на бездорожье. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Традиционное расположение лебёдки массой 40–90 кг создаёт нагрузку на переднюю подвеску, что негативно сказывается на управляемости и геометрии автомобиля. В новой схеме узел интегрируется в подкапотный отсек над передним электромотором, распределяя вес ближе к центру и повышая устойчивость. Патентные изображения показывают, что такая компоновка подходит для Jeep Recon, первого электрического Jeep с ожидаемым статусом Trail Rated.

Хотя на момент премьеры Recon о такой опции не упоминалось, размеры фрунка позволяют разместить лебёдку без ущерба для силовых агрегатов. Если производитель включит встроенную лебёдку в список аксессуаров, она, вероятно, будет дорогой, но может стать популярной среди активных оффроудеров. Эта идея отражает стратегию Jeep по использованию преимуществ электроплатформы для улучшения проходимости, а не просто замены ДВС батареей.

Однако успех Recon остаётся под вопросом из-за замедления продаж EV в США и высокой стоимости модели от 65 тысяч долларов, что делает её нишевым предложением. Тем не менее, разработка скрытой лебёдки демонстрирует потенциал для функциональных улучшений в будущих электрических внедорожниках.