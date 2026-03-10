В РФ выставили на продажу новый Toyota RAV4 2012 года

В РФ сняли с хранения и выставили на продажу новый Toyota RAV4 2012 года: дорого
Как выяснила "Российская газета", в Иркутске в продаже появился Toyota RAV4 2012 года выпуска, который проехал всего 7 500 км. За свою "капсулу времени" владелец просит 2 650 000 рублей.
"Новая машина. Торг. Все вопросы по телефону", - говорится в объявлении.
Под капотом - бензиновый 148-сильный "атмосферник" 2,0 литра. Коробка - механика. Привод - полный.
Подробности комплектации не уточняются, но по фото видны тканевый салон, подогревы передних сидений, кондиционер, мультируль, штатная магнитола с четырьмя динамиками.
