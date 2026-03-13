Ford сохранит механическую коробку передач у Mustang

Ford продолжит предлагать механическую коробку передач для Mustang, что подтвердил генеральный директор компании Джим Фарли. Он отметил, что это решение направлено на сохранение аутентичного водительского опыта для энтузиастов. Фарли подчеркнул, что Mustang должен оставаться автомобилем, который интересно водить в различных условиях, включая обычные дороги и бездорожье. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Ford

В настоящее время механическая трансмиссия доступна только для версий Mustang GT и Dark Horse с двигателем V8, обе оснащаются шестиступенчатой коробкой. Версия с мотором EcoBoost лишилась этой опции после обновления модели в 2024 году. Фарли также упомянул, что полностью электрическая версия Mustang не планируется, но возможна гибридная модификация для улучшения динамики и производительности.

Ранее председатель совета директоров Ford Билл Форд заявлял о намерении сохранить Mustang для будущих поколений. На фоне исчезновения многих конкурентов с задним приводом и V8 это делает модель одной из последних в своем сегменте. Недавно стала известна стоимость Ford Mustang Dark Horse SC.