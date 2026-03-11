Ford представил Mustang Dark Horse SC: цены взлетели до уровня Porsche

Ford представил Mustang Dark Horse SC за $103 490, чтобы конкурировать с Porsche
Ford поднял планку для своего культового мускулкара, представив Mustang Dark Horse SC с ценниками, которые приближают его к сегменту премиальных спорткаров. Базовая версия обойдётся в $103 490, но с учётом сборов и доставки покупателю придётся заплатить $108 485. Дополнительные пакеты значительно увеличивают стоимость: Track Pack стоит $144 985, а специальная версия Track Pack Special Edition достигает $175 965. Об этом сообщает издание tarantas.news.
Техническая начинка служит главным аргументом для таких цен. Модель оснащена компрессорным V8 5.2, который развивает мощность, значительно превышающую 700 л.с., что является серьёзным шагом вперёд по сравнению с 500-сильным атмосферным двигателем обычного Dark Horse. Этот мотор родственен агрегату Mustang GTD, достигающему 815 л.с., а также включает карбон-керамические тормоза, улучшенную подвеску, новое поколение MagneRide и рулевое колесо в стиле GTD.
Пакет Track Pack дополняет автомобиль карбоновыми дисками, шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R и аэродинамическим обвесом, создающим до 281 кг прижимной силы при скорости 290 км/ч. Такие характеристики позволяют Mustang Dark Horse SC конкурировать с такими моделями, как Porsche 911 Carrera, начинающийся от $135 500, и Corvette Z06 за $122 795, который уступает по мощности.
Резкий рост стоимости ставит Mustang в необычное положение: модель, начинавшаяся как доступный muscle car, теперь претендует на премиальный сегмент. При этом атмосферная версия Dark Horse за $66 075 выглядит более выгодной, хотя SC остаётся технически наиболее продвинутым Mustang серийного производства. Ford, по всей видимости, намеренно повышает статус модели, превращая её в высокоприбыльный и технологичный продукт для покупателей, рассматривающих Porsche и Corvette.