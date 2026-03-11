Ford представил Mustang Dark Horse SC: цены взлетели до уровня Porsche

Ford поднял планку для своего культового мускулкара, представив Mustang Dark Horse SC с ценниками, которые приближают его к сегменту премиальных спорткаров. Базовая версия обойдётся в $103 490, но с учётом сборов и доставки покупателю придётся заплатить $108 485. Дополнительные пакеты значительно увеличивают стоимость: Track Pack стоит $144 985, а специальная версия Track Pack Special Edition достигает $175 965. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford

Техническая начинка служит главным аргументом для таких цен. Модель оснащена компрессорным V8 5.2, который развивает мощность, значительно превышающую 700 л.с., что является серьёзным шагом вперёд по сравнению с 500-сильным атмосферным двигателем обычного Dark Horse. Этот мотор родственен агрегату Mustang GTD, достигающему 815 л.с., а также включает карбон-керамические тормоза, улучшенную подвеску, новое поколение MagneRide и рулевое колесо в стиле GTD.

Пакет Track Pack дополняет автомобиль карбоновыми дисками, шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R и аэродинамическим обвесом, создающим до 281 кг прижимной силы при скорости 290 км/ч. Такие характеристики позволяют Mustang Dark Horse SC конкурировать с такими моделями, как Porsche 911 Carrera, начинающийся от $135 500, и Corvette Z06 за $122 795, который уступает по мощности.

Резкий рост стоимости ставит Mustang в необычное положение: модель, начинавшаяся как доступный muscle car, теперь претендует на премиальный сегмент. При этом атмосферная версия Dark Horse за $66 075 выглядит более выгодной, хотя SC остаётся технически наиболее продвинутым Mustang серийного производства. Ford, по всей видимости, намеренно повышает статус модели, превращая её в высокоприбыльный и технологичный продукт для покупателей, рассматривающих Porsche и Corvette.