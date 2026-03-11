Доля китайских автомобилей в мире идет вверх

В 2025 году Китай показал рекордные результаты в экспорте автомобилей, поставив за рубеж более 7 миллионов единиц. Это значительный прирост в 21% по сравнению с предыдущим годом. Успех китайских автомобильных компаний не ограничивается экспортными поставками; они активно инвестируют в создание производственных площадок за пределами страны, сообщает в своем Telegram-канале глава "Автостата" Сергей Целиков.

Российский рынок стал основным плацдармом для китайского автопрома. Если рассматривать не только импортированные машины, но и те, что производятся на совместных предприятиях или локализованы в России, то доля моделей китайского происхождения составляет почти две трети всех продаж. В официальной статистике доля брендов из КНР в РФ отражена в размере 52%.

Схожая тенденция наблюдается и в Беларуси. Локальный бренд Belgee, несмотря на свое название, фактически является продуктом китайского производства и занимает 30,5% местного рынка. Из-за такого "маскирующего" позиционирования Беларусь формально отстает от России по показателю присущей доли автомобилей из КНР.

Предварительные данные свидетельствуют, что в 2025 году рыночная доля китайских автомобилей за пределами КНР превысила 10%. Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение присутствия китайских производителей, поскольку сокращение внутреннего спроса освобождает производственные мощности, которые компании готовы использовать для экспансии на мировые рынки.