Марка Jetour сняла с продажи в России два кроссовера

Jetour прекратил продажи в России двух моделей - кроссоверов X50 и X70. В пресс-службе компании рассказали "Российской газете" о том, почему так произошло. Там отметили, что это естественная реакция на потребительский спрос.

© Российская Газета

"Наибольшим спросом среди российских покупателей стабильно пользуются модели Jetour Dashing, T2 и X70+, также стремительно растут продажи нового Jetour T1, запуск которого на российском рынке состоялся только полгода назад. В продуктовой линейке Jetour представлены как более бюджетные модели, так и модели более высокого ценового сегмента. При этом мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке РФ", - отметили в Jetour.

Напомним, что марка по итогам февраля заняла восьмое место по продажам в нашей стране. Китайскому бренду удалось реализовать в России 2 035 автомобилей.