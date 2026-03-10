"Убийца" Land Rover от Geely прошел испытания в Швеции

Бренд Geely объявил о проведении конкурса по выбору имени для серийной версии внедорожника Geely Galaxy Cruiser. С 10 по 19 марта жители Китая могут предложить свои варианты названия этого SUV, сообщает Telegram-канал "Китайские автомобили".

Автомобиль пока не представлен широкой публике, так как проходит технические испытания на шведском полигоне Colmis за полярным кругом.

Стоит отметить, что серийный прототип Galaxy Cruiser отличается от концепта, представленного на Шанхайском автосалоне в прошлом году. У кроссовера один лидар на крыше вместо трех, изменен дизайн бамперов, но сохранен квадратный силуэт кузова, открывающаяся вбок багажная дверь и внушительный дорожный просвет.

В основе модели лежит платформа SEA-R, модифицированный вариант архитектуры Zeekr 9X. Geely Galaxy Cruiser получит гибридную установку с возможностью подзарядки. Вероятно, она будет аналогичной той, что используется в Geely Galaxy M9, с 1,5-литровым ДВС, тремя электромоторами мощностью 870 лошадиных сил и батареей 41,5 киловатт-часа.

Особенностью нового внедорожника станет возможность преодолевать водные преграды со скоростью до 8,5 километра в час. Также Geely обещает оснастить Galaxy Cruiser комплексом активных ассистентов вождения G-Pilot H7 и процессором Nvidia Drive Thor.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае начались продажи самой доступной версии Geely Monjaro от 1,4 млн рублей.