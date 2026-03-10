Штрафы за неоплаченную парковку предложили соотносить с доходами граждан

Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выразил мнение, что штрафы за неоплаченную парковку в стране стоит установить в зависимости от дохода граждан, при этом сам штраф должен быть единым на всей российской территории.

«Штрафы за неоплаченную парковку в России должны быть, как в ряде стран, связаны с доходом граждан, а не с пожеланием местных властей», — отметил он в беседе с ТАСС.

Так, например, он назвал штраф 5 тыс. рублей за неоплаченную парковку в Москве несправедливым и выразил мнение, что такой размер является необоснованным и «служит больше для наполнения бюджета».

Также он добавил, что полностью поддерживает идею постоплаты парковки, «потому что сейчас людям приходится лихорадочно спешить, отвлекаться на оплату парковки».

«Можно сделать так, чтобы оплата парковки была в течение суток», — предложил Гриб.

Ранее в Госдуме разъяснили порядок действий для водителей, чьё авто заблокировали на парковке.