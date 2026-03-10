Назван самый продаваемый внедорожник в России

Автостат: внедорожник Lada Niva Travel стал самым продаваемым в РФ. В период с 2 по 8 марта 2026 года (10‑я неделя года) объём продаж новых внедорожников Lada Niva Travel в стране достиг 1 238 экземпляров. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

«На второе место в этом рейтинге опустился китайский кроссовер Haval Jolion (1 167 шт.), который, напомним, был бестселлером неделей ранее. Замкнул первую тройку в сегменте SUV отечественный кроссовер Tenet T7 (1 155 шт.), первенствовавший с 6-ю по 8-ю недели», — говорится в публикации.

Суммарные продажи остальных моделей кроссоверов и внедорожников составили менее 1000 единиц. Среди попавших в первую десятку — Tenet T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX‑5, Haval F7 и Lada Niva Legend.

