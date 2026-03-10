Водителям посоветовали не торопиться с шиномонтажом

Водителям в РФ напомнили о крайней опасности сезонной смены шин. Менять зимние покрышки на летние нужно не в зависимости от сезона на календаре, а только после того, как в регионе установится устойчивое тепло. В частности, автомобилистам рекомендуют ориентироваться на отсутствие ночных заморозков и среднесуточную температуру, которая должна держаться на уровне не менее +5 градусов в течение нескольких дней. Об этом в беседе с RG.RU сообщил технический директор сети техцентров Никита Родионов.

© Quto.ru

«В Москве и центре страны прогнозируется классическая российская весна с резкими перепадами. Март будет с затяжными снегами и ночными минусами, а переход к устойчивому плюсу возможен только после двадцатых чисел. Апрель, наоборот, обещают аномально теплым, с быстрым прогревом до +10 днём. Именно в середине апреля среднесуточная температура выходит к тому самому коридору +5-7 и выше, когда можно без спешки записываться на шиномонтаж. Поэтому ориентир для Москвы и большей части Центральной России — примерно с 10 числа и до конца апреля», — отметил эксперт.

При этом автомобилистам, которые часто ездят по ночам и выезжают на трассы, он рекомендует задумываться о сезонном шиномонтаже ещё позже, не ранее майских праздников.

Родионов подчеркнул, что даже если в течение дня все сугробы активно тают даже в тени, к утру лужи могут покрыться коркой льда, что резко повышает риск аварии.