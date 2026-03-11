Volvo готовит дебют гибрида XC70

Шведский автопроизводитель Volvo готовится к европейскому дебюту новой гибридной модели XC70, которая займёт нишу между кроссоверами XC60 и XC90. Этот шаг направлен на усиление конкурентных позиций бренда в премиальном сегменте, где спрос на подключаемые гибриды сохраняется, несмотря на растущую популярность полностью электрических автомобилей. Новинка, основанная на китайской версии 2025 года, предложит две версии с разной мощностью и ёмкостью батарей, причём старшая обеспечивает до 200 километров пробега на электротяге, что ставит её в один ряд с самыми дальнобойными PHEV в Европе. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Обе модификации XC70 оснащены бензиновым двигателем 1.5 Turbo мощностью 154 лошадиные силы, работающим в паре с электромотором. Совокупная мощность систем составляет 313 и 455 лошадиных сил соответственно, а различия кроются в батареях ёмкостью 21,2 и 39,6 кВт·ч. Время зарядки аккумуляторов также впечатляет: от 0 до 80% базовая версия заряжается за 39 минут, а старшая — всего за 23 минуты, что указывает на поддержку мощности быстрой зарядки не менее 50 кВт. Для европейского рынка автомобиль получит бортовое зарядное устройство на 11 кВт, в отличие от китайской версии, ограниченной 7 кВт.

Внутреннее оформление кроссовера выполнено в минималистичном стиле, характерном для новых экологичных моделей Volvo, с вертикальной мультимедийной архитектурой и продвинутой цифровой панелью, более близкой к EX60, чем к XC90 PHEV. Габариты модели составляют 4,82 метра в длину, салон рассчитан на пять пассажиров, а багажное отделение соответствует уровню D-SUV. Хотя официальные цены ещё не объявлены, ожидается, что они будут находиться в диапазоне около 65–70 тысяч евро, исходя из позиционирования марки и стоимости китайского аналога.

XC70 станет ключевым элементом европейской стратегии Volvo, сфокусированной на премиальных подключаемых гибридах с увеличенной автономией и быстрой зарядкой. Этот сегмент пока остаётся относительно свободным от активного внимания немецких производителей, что открывает для шведской марки дополнительные возможности. Модель призвана создать давление на конкурентов, таких как Audi, BMW и Mercedes, предлагая сочетание практичности, технологий и экологичности.