В Новосибирске продают редкий «люксовый» пикап Mercedes за 5,6 млн рублей

В Новосибирске на продажу выставили редкий пикап Mercedes-Benz X-Class 2018 года выпуска. За автомобиль просят 5,6 миллиона рублей. Владелец утверждает, что машина находится в отличном состоянии.

© Bfm.ru Новосибирск

В объявлении говорится, что пикап представлен в максимальной версии Special Edition Offroad. Под капотом установлен трёхлитровый дизельный двигатель мощностью 258 лошадиных сил. Автомобиль оснащён автоматической коробкой передач и системой полного привода. По данным ПТС, у машины было три владельца.

Продавец также готов рассмотреть обмен. Среди возможных вариантов указаны строительные материалы — щебень, бетон, металл, а также услуги спецтехники. Не исключается и вариант сделки с жилой или коммерческой недвижимостью.

Из-за сочетания характеристик и редкости модель уже называют «люксовым грузовиком». Пикап выделяется высоким уровнем оснащения и считается одним из самых необычных предложений на местном рынке.