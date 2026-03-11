В автомобилях Jaecoo 7 нашли серьезную неисправность электропроводки

Масштабная сервисная кампания в Великобритании затронет примерно 7,5 тыс. автомобилей. Это составляет около 26% от всех машин марки, реализованных на британском рынке в 2025 году.

© Motor.ru

Причиной отзыва стал дефект крепления жгута проводов, подключенного к электронному блоку управления (ECU). Согласно данным европейской системы оповещения Safety Gate, в некоторых автомобилях жгут был неправильно установлен. Это может приводить к появлению предупреждающих сигналов на приборной панели и, в отдельных случаях, к внезапной остановке двигателя.

Отзывная кампания касается автомобилей Jaecoo 7 с бензиновым двигателем 1.6 TGi, выпущенных в период с апреля по декабрь 2025 года. Версии с гибридной силовой установкой проблем не затронула. Примечательно, что модель Omoda 5, использующую тот же двигатель, пока отзывать не планируют.

Представители Jaecoo заверили, что все владельцы потенциально проблемных автомобилей будут оповещены через официальные дилерские центры и системы CRM. Для них организуют бесплатный осмотр и ремонт автомобилей.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 и С7 получили право продажи в РФ под маркой Jeland.