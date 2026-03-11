Chevrolet Silverado 1500 возглавил рейтинг надежности пикапов

Американские пикапы снова подтверждают свою репутацию благодаря свежему рейтингу надежности, где Chevrolet Silverado 1500 возглавил список с результатом 86 баллов из 100. Эта модель выделилась благодаря прочности механизмов, качеству сборки и обслуживанию у дилеров, опередив конкурентов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Второе место занял Ford F-150, который показал такую же высокую надежность, как и лидер, но уступил в оценках клиентов за дилерское обслуживание. Toyota Tundra расположилась на третьей позиции с 83 баллами, получив похвалу за надежность и удовлетворенность владельцев, несмотря на недостатки в комфорте и управлении.

Четвертое место досталось GMC Sierra 1500 из премиум-сегмента, который набрал 82 балла, отличаясь роскошной отделкой и улучшенной топливной эффективностью, особенно в версиях с двигателями V8. Этот рейтинг, составленный организациями J. D. Power и Consumer Reports, подчеркивает ключевые сильные стороны ведущих моделей на рынке.