Bestune B70 и T90 получили умную систему GO

BESTUNE запустила новую телематическую систему BESTUNE GO, которая входит в стандартную комплектацию моделей B70 и T90. Эта технология даёт владельцам возможность удалённо управлять различными функциями автомобиля через смартфон, включая открытие дверей, запуск двигателя и регулировку климат-контроля. Также приложение отображает точное местоположение машины и помогает быстро проложить к ней маршрут. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Bestune

Система предоставляет детальные данные о состоянии автомобиля, такие как пробег, уровень топлива и заряд аккумулятора. В случае падения напряжения она автоматически включает двигатель, чтобы избежать разрядки батареи. Особый акцент сделан на безопасности: при обнаружении столкновения BESTUNE GO отправляет сигнал в мониторинговый центр, где операторы связываются с водителем и могут вызвать экстренные службы. В приложении также есть кнопка SOS для быстрого вызова помощи.

Дополнительно система сохраняет историю поездок и параметры вождения, что помогает анализировать стиль управления и повышать безопасность. Для покупателей новых B70 и T90 подписка на сервис бесплатна в течение первых трёх лет. Телематические решения становятся всё более распространёнными в современных автомобилях, делая эксплуатацию удобнее и безопаснее, а также позволяя владельцам постоянно контролировать состояние своих машин.