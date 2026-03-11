Porsche представил серийный Cayenne с динамикой болида «Формулы-1»

Porsche Cayenne S сможет разогнаться до "сотни" за 3,5 секунды. В 2026 году модельная гамма Cayenne Electric пополнилась новой версией S. Она сочетает динамику уровня суперкара, ускоренную зарядку и широкие возможности персонализации. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Технические характеристики новинки выглядят более чем убедительно. Двухмоторная установка развивает 536 л.с. в стандартном режиме и 657 л.с. при использовании системы Launch Control. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Для кроссовера семейного формата это исключительно высокие показатели, достигнутые в том числе благодаря заимствованию решений от флагманской версии.

Для сравнения: базовый Cayenne Electric развивает 435 л.с. С функцией overboost он разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 4,5 секунды, четверть мили проходит за 13,2 секунды, а максимальная скорость составляет 143 миль/ч (230 км/ч).

Силовая установка включает два синхронных электродвигателя с постоянными магнитами. Задний агрегат оснащён системой прямого масляного охлаждения, которая отводит тепло непосредственно от токоведущих элементов, что способствует стабильности характеристик при высоких нагрузках. Инвертор заднего мотора выполнен на полупроводниках из карбида кремния и рассчитан на силу тока до 620 ампер.

Для максимальной реализации возможностей нового Cayenne S доступны опциональные пакеты: адаптивная подвеска Porsche Active Ride, система векторного распределения момента Porsche Torque Vectoring Plus, карбон-керамические тормозные механизмы и пакет Sport Chrono, включающий функцию push-to-pass. Активация последнего обеспечивает прирост мощности на 120 л.с. в течение десяти секунд.

