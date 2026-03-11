Nissan и Uber обсуждают партнерство для запуска беспилотных такси

Крупный автопроизводитель Nissan находится на завершающей стадии обсуждения партнёрства с Uber для внедрения беспилотных такси, что может привести к появлению в сети службы такси автономных автомобилей, оснащённых технологией британского стартапа Wayve. Эти машины будут использовать продвинутую версию системы ProPILOT, позволяющую управление без рук в городских условиях, с планами по началу поставок в 2027 финансовом году, сначала в Японии, а затем возможно и на других рынках Uber. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Nissan

Разработка ведётся совместно с Wayve, который фокусируется на ИИ-системах для автономного вождения, что подчёркивает стратегический интерес к Robotaxi как к новому этапу в автомобильной индустрии и городской мобильности. Такое сотрудничество способно ускорить коммерческое внедрение технологии, делая её более доступной для широкого использования.

В случае успеха этот проект может перевести рынок беспилотных такси из экспериментальной фазы в массовую эксплуатацию, что существенно повлияет на сферу городских перевозок. Многие автоконцерны активно исследуют автономные перевозки, видя в них потенциал для роста и инноваций.