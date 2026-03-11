Ford Mustang Mach-E проехал 500 000 км без поломок

Владелец электромобиля Ford Mustang Mach-E в Калифорнии установил впечатляющий рекорд, преодолев свыше 500 000 километров без серьёзных поломок. При этом его аккумулятор сохранил 92% первоначальной ёмкости, что особенно удивительно для батареи на основе NCM-химии, обычно считающейся менее долговечной, чем LFP-ячейки. Дэвид Бленкл, работающий частным водителем, накатывает огромные дистанции ежедневно, а его машина потребовала только замены шести комплектов шин и семи салонных фильтров за всё время эксплуатации. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Ford

Батарея производства LG Energy Solution показала отличную стабильность благодаря правильному уходу: владелец всегда поддерживает заряд между 20% и 90%, избегая крайних значений, что значительно замедляет деградацию. Такой подход к эксплуатации демонстрирует, как грамотные привычки могут продлить жизнь электромобиля, даже при интенсивном использовании. Интересно, что в США Mustang Mach-E остаётся единственной легковой моделью Ford на электрической тяге, поскольку продажи F-150 Lightning сокращены, а E-Transit ориентирован на коммерческий рынок.

Этот пример укрепляет доверие к ресурсу электромобилей марки, показывая, что современные технологии способны выдерживать экстремальные нагрузки. Теперь Бленкл поставил новую амбициозную цель — проехать расстояние, равное путешествию до Луны и обратно, что составляет около 765 000 километров. Судя по текущему состоянию батареи, его автомобиль вполне готов к этому вызову, продолжая доказывать надёжность электромобилей в реальных условиях.