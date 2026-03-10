Прошло исследование: почти половина моделей в РФ сосредоточена в пяти сегментах

По данным аналитического агентства "Автостат", в 2025 году на российском рынке было доступно 1100 различных моделей новых легковых автомобилей. Примерно половина из них (547 единиц) сосредоточена в пяти ключевых сегментах.

Самым объемным по продажам является сегмент SUV C, занимающий 26% рынка. Этот сегмент включает 135 моделей, первенство среди которых удерживает кроссовер Haval Jolion. Сегменты SUV D и B демонстрируют почти одинаковые показатели доли рынка - 20% и 19% соответственно. При этом SUV D насчитывает 150 моделей, в то время как SUV B предлагает лишь 58.

В сегменте B представлена Lada Granta, являющаяся лидером продаж на всем авторынке. Среди других популярных сегментов в топ-5 входят SUV B (с долей 15%) и SUV E (8%). Количество моделей в этих категориях также значительно различается: 71 и 133 соответственно.

Оставшиеся сегменты автомобилей в совокупности занимают 12% всех продаж. При этом на них приходится более половины (553) всех моделей, представленных на российском рынке, а наиболее востребованной машиной среди них является Lada Largus.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2025 году Китай показал рекордные результаты в экспорте автомобилей, поставив за рубеж более 7 миллионов единиц.