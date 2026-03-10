Россиянам назвали стоимость авто Toyota после возвращения марки в Россию

Японская компания Toyota сможет вернуться в Россию после отмены санкций и при одобрении возвращения с российской стороны. Об этом сайту aif.ru заявил экс-президент РОАД Олег Мосеев. По его мнению, в первую очередь автопроизводитель первыми вернёт на рынок РФ такие модели, как Toyota RAV4, Camry и Land Cruiser Prado.

Автоэксперт отметил, что в случае возвращения стоимость машин будет сопоставима с текущими ценами. Например, Toyota RAV4 можно приобрести за сумму примерно в 4,5 млн рублей.

«Сколько стоят сейчас, столько примерно они и будут стоить в случае возвращения. Потому что вряд ли производитель будет дотировать продажи в России», - заключил Мосеев.

Ранее Toyota, приостановившая деятельность в России в 2022 году, зарегистрировала в РФ товарный знак Lexus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».