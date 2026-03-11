GM возвращается в Индию через бренд запчастей ACDelco

Автомобильный гигант General Motors возвращается на индийский рынок, но с новой стратегией, исключающей продажу автомобилей. Вместо этого компания сосредоточится на послепродажном обслуживании, перезапустив бренд запчастей ACDelco через лицензионное соглашение с Assurance International Limited. Этот партнёр будет производить и распространять смазочные материалы и аккумуляторы под данным брендом, что позволит GM присутствовать на рынке без производства или продажи машин. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© соцсети

Ранее GM уже работала в Индии, продавая автомобили Chevrolet, но ушла с рынка в 2017 году из-за низких продаж, а деятельность ACDelco была прекращена в 2020. Новая инициатива нацелена на обслуживание более 300 миллионов транспортных средств на дорогах страны, что делает её привлекательной, учитывая, что Индия является третьим по величине автомобильным рынком в мире. Сектор ремонта и запчастей здесь оценивается более чем в 12 миллиардов долларов ежегодно.

Первая продукция, включая моторные масла и аккумуляторы для легковых и коммерческих машин, будет производиться на заводе Assurance International в Хисаре, штат Харьяна. Уже вложено около 180 крор рупий в предприятие по смешиванию и упаковке смазочных материалов мощностью до 100 тысяч литров в день. В ближайшие три года планируется инвестировать ещё около 300 крор рупий в строительство нового завода по выпуску аккумуляторов.

Производственная линия для аккумуляторов должна начать работу в следующем месяце с расчётной мощностью до 25 тысяч батарей в день. Сотрудничество объединяет международный опыт ACDelco в сфере автокомпонентов с производственными возможностями индийского партнёра. Для владельцев автомобилей это расширит возможности обслуживания и ремонта, помогая снизить эксплуатационные расходы.