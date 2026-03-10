Эксперт: на авторынке РФ не бегство "китайцев", а естественный отбор

В начале 2026 года российский рынок покинули кроссоверы Chery Tiggo 4, Bestune Т77, BAIC X35, BAIC X7, GAC GS3, Jetour X50 и X70. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала "Российской газете", что это не спонтанное бегство, а естественный отбор.

"Когда такие известные бренды, как Chery, GAC, Jetour или Bestune, начинают корректировать свои линейки и убирать отдельные модели, это всегда порождает вопросы и иногда излишнюю нервозность. Однако, если разобраться в причинах происходящего, становится понятно, что это не спонтанное бегство, а вполне закономерный и, во многом, даже оздоравливающий процесс, который можно назвать естественным отбором и взрослением рынка. Отвечая на вопрос, что будет дальше, стоит рассматривать происходящие изменения не как единую тенденцию к уходу, а как два параллельных сценария. Первый из них - это уход слабых игроков, тех, кто относится к так называемому второму эшелону. Эти бренды не смогли нарастить достаточные объемы продаж, а в условиях постоянно растущей конкуренции и повышения ставок утилизационного сбора содержать дилерские сети и склады запчастей стало для них непосильной ношей. Второй сценарий, который мы видим на примере Chery или GAC, - это тактическая пауза и оптимизация линеек у лидеров. Сильные игроки не уходят с рынка, они проводят ревизию: убирают устаревшие, юбилейные или непопулярные версии, чтобы освободить место для более свежих, технологичных и часто уже локализованных моделей, которые лучше соответствуют текущему спросу", - отметила Франк.