От 2,75 млн рублей: в РФ возобновили продажи кроссоверов Toyota Rush

В России начались продажи семиместного кроссовера Toyota Rush. Стоимость автомобилей начинается с отметки 2 750 000 рублей.

За эти деньги машину предлагает привезти фирма из Сыктывкара.

Два других предложения от компаний из Владивостока: один автомобиль оценен в 3 130 000 рублей, другой - в 3 150 000 рублей, оба также доступны под заказ.

Оставшиеся экземпляры предлагаются в наличии. Например, в Магнитогорске за новый Rush просят 2 900 000 рублей, рассматривая при этом варианты обмена на недвижимость. В столице аналогичный кроссовер, дополнительно оснащенный функцией подогрева передних сидений, будет стоить 2 950 000 рублей, сообщают "Автоновости дня".

Технические характеристики всех Toyota Rush идентичны. Автомобили комплектуются 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 лошадиных сил, работающим в паре с классической четырехступенчатой автоматической трансмиссией и системой заднего привода. Средний заявленный расход топлива для такой силовой установки составляет 5,5-6 литров на 100 километров.

