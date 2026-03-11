Более 2000 фур выстроились в гигантскую пробку на границе с Грузией

Около 2,1 тыс. грузовиков скопилось в очереди в Верхнем Ларсе.

Грандиозный затор образовался на российско-грузинской границе в Северной Осетии. По данным пресс-службы главы и правительства республики, в очереди через пункт пропуска «Верхний Ларс» скопилась 2154 единицы большегрузов. Почти все они — 1950 машин — уже зарегистрированы в электронной очереди, однако темпы прохождения границы пока не позволяют оперативно рассасывать накопившийся трафик.

В районе населенного пункта Верхний Ларс для водителей развернут пункт обогрева, где они могут согреться и выпить горячего чая в ожидании. Дорожная обстановка на подъездах остается стабильной: Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения всех видов транспорта без ограничений, сообщили в пресс-службе.

Ситуация на единственном сухопутном маршруте, связывающем Россию с Грузией и Арменией, остается напряженной уже несколько дней. Причиной многокилометровых очередей традиционно называют высокий трафик, погодные условия и ограниченную пропускную способность горной дороги. Водители грузовиков вынуждены проводить в пробке от нескольких дней до недели, что срывает графики поставок и несет убытки перевозчикам.