В РФ локализовали производство мотоциклов «Минск»

Мотоцикл «Минск» был культовым для молодёжи нашей страны в 70-80-е годы прошлого века. Купить автомобиль тогда было проблемой даже для людей вполне почтенного возраста, а на один для всех «Минск» хватало, если скинутся все «ребята с нашего двора». Самый дешевый из всех мотоциклов, менее мощный, чем «Урал» или «Иж», менее престижный, чем «Ява» - «Минск» был всё-таки очень хорошей штукой.

И вот спустя многие десятилетия его решили вернуть россиянам. Кстати, из Белоруссии «Минск» никогда и не исчезал, о нём только в России не знают молодые поколения байкеров. Теперь узнают.

Руководство Смоленской области договорилось с братским государством о запуске лицензионного производства мотоциклов «Минск» на Вяземском машиностроительном заводе. Первые экземпляры белорусского мотоцикла руками мастеров российской отвёрточной сборки были исполнены ещё в 2025 году, а презентация вяземского «Минска» широкой публике намечена на Петербургский международный экономический форум в 2026 году.

Новость, конечно, хорошая, однако есть вопросы.

Первый. Когда мы делаем отверточную сборку иностранной техники, то преодолеваем таможенные барьеры, санкции, и обучаем своих работников тем технологиям, в которых отстаём от Запада или Востока. С Белоруссией у нас всё общее: нет барьеров друг против друга, да и технологии общие. И зачем нам тогда локализация "Минска"?

И второй вопрос. При всём уважении к «Минску» разве мы сами не можем делать мотоциклы, которые были бы не хуже?

На эти вопросы «Свободной Прессе» ответили ведущие отраслевые специалисты.

- Сотрудничество Смоленской области с приграничной Белоруссией – это отдельная история, которая дала много хороших результатов в разных видах деятельности. Что касается именно мотоциклов, то никакого смысла, помимо развития дружеских отношений, я в этом не вижу, - сказал «Свободной Прессе» инженер-конструктор, автомобильный эксперт и главный редактор журнала «За Рулём» Максим Кадаков. – Если бы это были исконно белорусские мотоциклы, созданные по их уникальным технологиям, которых нет в России, тогда было бы понятно. Но сегодня это не так.

«СП»: Что из себя представляет мотоцикл «Минск» сегодня?

- В Белоруссии ведётся только сборка этих мотоциклов из иностранных комплектующих с минимальной локализацией, в которую попадают не принципиальные для техники детали. Сиденья на «Минсках» белорусские, задний фонарь. А фара российская.

Сам Александр Григорьевич (Лукашенко) отчитывал директора завода и ставил задачу довести локализацию хотя бы до 40%. Он спросил, что тут белорусского? Ему сказали: дизайн.

«СП»: Но дизайн-то китайский.

- Имелось в виду под дизайном то, что называется техническим заданием. Поставщикам деталей белорусы сказали: мы хотели бы видеть мотоцикл с такими-то, примерно, качествами, двигатель такой-то кубатуры и окраску в такой-то цвет.

«СП»: В чём будет заключаться локализация «Минска» в России? Иностранные комплектующие и белорусские сёдла для байкеров. Мы что добавим, кроме передней фары, которая и так есть?

- Главный вопрос в том, сколько такой смоленский «Минск» будет стоить. Сначала все детали привозят из Китая, что-то там наполовину собирают. А потом всё это перевозят к нам.

«СП»: Вместо того, чтобы распаковать посылку один раз в Белоруссии, её там снова запакуют, а у нас снова распакуют.

- Логистика становится длиннее, накладные расходы выше. С экономической точки зрения – очень странная схема. Потенциально нам такие мотоциклы нужны, но мне хочется увидеть цену. Если по каким-то волшебным причинам окажется, что такой мотоцикл дешевле, чем купить китайский сразу и готовым перевезти в Россию, тогда вяземский «Минск» может стать конкурентоспособным. При условии, что будет качественно собран.

«СП»: В нашей стране были не только мотоциклы «Минск». Куда остальные делись? Россия больше не может делать «Уралы» и «Ижи»?

- У нас и велосипедная промышленность была мощная. Что сейчас вспоминать...

По мотоциклам каждый завод работал в своей нише. «Минск» - это 125 см³, «Восход» - 250 «кубиков», дальше «Иж-Планета» - более 350, потом тяжелые мотоциклы «Урал» и «Днепр».

Сейчас на предприятиях, где собирают мотоциклы из китайских, в основном, комплектующих нет специализации по целевому назначению мотоцикла. «Урал» - это просто родина бренда, а выпускается он в Казахстане, чтобы можно было продавать на экспорт без санкций.

Поэтому у нас нет мотоциклетной промышленности в том виде, как мы привыкли вспоминать, - сказал Максим Кадаков.

Автомобильный эксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Можаретто в недавнем интервью о локализации китайских машин под брендами «Волга» и «Москвич» объяснил экономическую выгоду таких действий. Ответ на сегодняшний вопрос о выгоде локализации «Минска» в России дался ему труднее:

- На первый взгляд, такой манёвр будет скорее убыточным. Пошлин с Белоруссией нет, можно покупать «Минск» прямо у них. У нас в России производят мотоциклы, когда есть спрос. И на концерне «Калашников» мотоциклы могут делать, если понадобится. И для военных, когда они просят, мотоциклы в России производят.

А всю глубину замысла локализации «Минска» в России не могу объяснить, не знаю, - признался «Свободной Прессе» Игорь Можаретто.