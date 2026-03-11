Acura TLX и MDX теряют полный привод во время движения

Федеральные власти США инициировали расследование в отношении свыше 137 тысяч автомобилей Acura TLX и MDX после поступления жалоб от владельцев. Речь идёт о внезапном отключении полного привода, когда транспортное средство продолжает движение, но переходит в режим переднего привода без предупреждающих сигналов, что способно ухудшить управляемость на скользких покрытиях, особенно в регионах, где полный привод критичен для безопасности. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Acura

По предварительным данным, проблема может быть связана с механическим соединением между трансмиссией и задней осью, где возможен износ или разрушение шлицев, передающих крутящий момент. Если это соединение выходит из строя, задний мост перестаёт получать тягу, превращая автомобиль в переднеприводный независимо от его комплектации.

Расследование охватывает модели Acura TLX 2021–2023 годов и MDX 2022–2023 годов, при этом зафиксировано 48 жалоб, что относительно немного для такого объёма парка, но регулятор NHTSA продолжает изучать ситуацию, поскольку дефект потенциально влияет на устойчивость в критических условиях.

TLX уже снят с производства, тогда как MDX остаётся ключевой моделью Acura, с продажами более 41 тысячи экземпляров в 2025 году, что означает, что большая часть затронутого парка — это кроссоверы. Сейчас регулятор оценивает масштаб и частоту дефекта, чтобы определить, требуется ли формальное расширенное расследование и возможный отзыв. Владельцам пока не рекомендуют прекращать использование автомобилей, но советуют внимательно следить за их поведением и сообщать дилерам о любых отклонениях, так как в случае подтверждения проблемы Acura может столкнуться с крупной сервисной кампанией.