На заводе Aurus в Елабуге началась сборка прототипов обновленного седана Senat

На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Об этом "Российской газете" рассказали в компании Aurus.

© Российская Газета

"Инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций. Впереди - необходимые испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков. Также планируется модернизация отдельных производственных процессов. Мероприятия по улучшению техпроцессов также пройдут на площадке индустриального партнера - завода "Соллерс", где в специальных цехах выполняют операции по сварке и покраске, шлифовке и высокоточной полировке до зеркального блеска кузовных деталей автомобилей Aurus", - отметил в разговоре с "РГ" представитель компании.

Он также добавил, что машины сегмента люкс по определению являются эксклюзивным продуктом.

"Лимитированность выпуска в сочетании с высочайшим уровнем исполнения - осознанная стратегия, соответствующая международным стандартам. Мировая история знает всего несколько примеров становления люксовых автомобильных брендов. Хронология каждого из них насчитывает многие десятилетия и смену эпох. Первый отечественный автомобиль класса люкс Aurus прошел путь от старта разработки до выхода в серийное производство. Впереди - не менее амбициозные планы и продолжение развития по выбранному пути лидерства, где ключевой целью является возрождение технологического суверенитета России и автомобильной отрасли страны", - добавили "РГ" в компании.

Напомним, что семейство автомобилей Aurus создано на базе Единой модульной платформы, которая была разработана специалистами ФГУП "НАМИ" и не имеет аналогов в мировом автопроме.