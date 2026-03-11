Infiniti готовит конкурента BMW M: первые 600 л.с. появятся в новом QX80

Японский автопроизводитель Infiniti намерен усилить своё присутствие в сегменте высокопроизводительных премиальных внедорожников, конкурируя с такими моделями, как BMW M, Mercedes-AMG и Audi S/RS. Первым шагом станет выпуск версии QX80 Red Sport с мощностью около 600 лошадиных сил, что ознаменует возрождение спортивного направления бренда. Этот ход объясняется ростом спроса на мощные SUV, причём QX80 уже является самой популярной моделью Infiniti в США. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Infiniti

Внешние изменения в Red Sport будут включать крупные красные тормозные суппорты, 24-дюймовые колёса и красный значок «S», в то время как основные улучшения коснутся динамики, которая станет заметнее, но не радикальной, оставляя место для более экстремальных версий в будущем. Ожидается, что цена этой модели увеличится примерно на 10% по сравнению с комплектациями Sport и Autograph, что отражает её повышенную производительность.

К 2028 году планируется выпуск ещё более мощного варианта QX80 с почти 700 лошадиными силами, расширенными крыльями, активной выхлопной системой и доработанной подвеской. Эта версия будет позиционироваться как серьёзный конкурент для таких моделей, как BMW X7 M60i, Mercedes-AMG GLS и будущих спортивных внедорожников Audi, выходя за рамки простого имиджевого обновления.

В Infiniti признают необходимость постепенного увеличения мощности и характера своих моделей, чтобы привлечь внимание покупателей, причём интерес дилеров подтверждает спрос на такие версии. Успех Red Sport определит дальнейшее расширение линейки, включая потенциальные концепты вроде 1000-сильного QX80 R-Spec, а также офф-роуд исполнения, вдохновлённые Track Spec и Trail Spec, что соответствует растущему рынку мощных и проходимых премиальных внедорожников.