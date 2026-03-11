General Motors запатентовала систему пожаротушения для автомобилей с огнеупорным покрытием
Новый патент General Motors предлагает инновационную систему пожаротушения для автомобилей, способную быстро накрывать транспортные средства огнеупорным покрытием. Эта технология, размещаемая над машиной, использует надувные элементы для расправления и фиксации материала по кузову, что позволяет локализовать пламя и снизить риск повторного возгорания. При обнаружении дыма, резкого повышения температуры или других тревожных сигналов алгоритм мгновенно активирует механизм, подавая рабочую жидкость для надувания конструкции. Об этом сообщает издание tarantas.news.
Система предназначена для применения в автосервисах, складских комплексах и на заводских площадках, где скопление машин увеличивает потенциальный ущерб от пожара. В отличие от традиционного водяного дождевания, эта технология фокусируется на конкретном автомобиле, минимизируя воздействие на окружающие объекты и оборудование. Она может запускаться автоматически или вручную, а также поддерживает беспроводную связь с внешними системами пожаротушения.
Комплекс способен обмениваться данными с другими средствами защиты и подключаться к внешним магистралям для подачи и отвода жидкости, что особенно актуально для крупных сервисных центров и производственных объектов. Этот патент отражает стремление GM расширять линейку инженерных решений для безопасности и может заложить основу для нового стандарта защиты автомобилей в закрытых помещениях.